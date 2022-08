Au Stade Adriatico de Pescara ce samedi, Villarreal s’est imposé (4-2) face à l’Inter Milan. Si Boulaye Dia était absent, le jeune attaquant sénégalais Nicolas Jackson a brillé dans ce match.

Ce Villarreal peut être redoutable, très redoutable même car ça dégage une grande efficacité offensive. À une semaine du début du championnat d’Espagne et de son déplacement au Stade José-Zorrilla pour affronter le Real Valladolid, promu cette saison, le Sous-Marin Jaune a disposé de l’Inter Milan, ce samedi soir à Pescara, sur la marque de 4 à 2.

Face aux vice-champions d’Italie, les hommes d’Unai Emery ont facilement déroulé. Alfonso Pedraza a ouvert le score à la 29e minute, avant de voir Romelu Lukaku égaliser à la 36e. Mais juste avant la pause, les Espagnols ont repris l’avantage par l’intermédiaire de Francis Coquelin (43e). Villarreal partait donc à la pause en étant devant au score (2-1).

Dès la reprise, le Sous-Marin Jaune posait le ballon dans les pieds et trouvait à nouveau la faille. Servi par un excellent Nicolas Jackson, encore une fois, Alfonso Pedraza battait Samir Handanovič pour s’offrir un doublé (48e). L’Inter s’entendait revenir à la marque en réduisant à nouveau le score grâce à D’Ambrosio, mais c’était sans compter sur Nico Jackson.

Très remuant et incisif dans l’attaque de son équipe, l’ancien joueur du Casa Sports concrétisait son grand match en marquant le 4-2 à la 81e. Ainsi, en plus de trois passes décisives, l’attaquant sénégalais de 21 ans s’offrait de son 2e but dans cette préparation avec Villarreal. Une prestation qui vient clôturer de belle manière sa pré-saison et celle de son équipe.

Here's how Nicolas Jackson ended the goal fest in Pescara 👇. pic.twitter.com/EZuFxfEzDh — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) August 6, 2022

Au bilan, Villarreal ne perd aucun match de préparation et signe alors six victoires, trois nuls, 16 buts marqués pour sept encaissés. Autant dire que les hommes d’Unai Emery semblent prêts pour le début officiel de la saison, bien qu’ils devraient le faire sans Boulaye Dia. En effet, l’attaquant sénégalais, sur le départ, n’a pas encore été retenu par son entraîneur pour cette rencontre contre l’Inter.

wiwsport.com