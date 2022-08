Annoncé sur le départ, Idrissa Gueye n’a pas été retenu dans le groupe du PSG pour l’ouverture du Championnat. En revanche, Abdou Diallo est bien présent pour défier Clermont.

Une étape de plus vers le départ… Resté sur le banc lors de la finale du Trophée des Champions face au FC Nantes (4-0), Idrissa Gana Gueye pourrait ne plus porter le maillot du Paris Saint-Germain, après trois saisons au bout desquelles il a joué 111 matchs, remporté 6 trophées en marquant 7 buts et délivrant 6 passes décisives.

Alors qu’Everton serait en pleines négociations pour son retour au Goodison Park, le milieu de terrain ne figure pas dans la liste des 21 joueurs convoqués pour affronter Clermont samedi, à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1. En revanche, Abdou Diallo, également annoncé sur le départ, a été convoqué par Christophe Galtier.

Le groupe parisien pour #CF63PSG ! 📋🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2022

