Il y a quelques jours, L’Equipe évoquait des intérêts de deux clubs de Ligue 1 pour M’Baye Niang : l’AC Ajaccio et l’AJ Auxerre. L’international sénégalais se serait même mis d’accord contractuellement avec le club bourguignon, tout comme les Girondins de Bordeaux avec l’AJA, mais il semblerait que selon le média 90 football, ce ne soit pas vraiment le cas. Les raisons ? Bordeaux se serait finalement montré « excessivement gourmand », mais également « l’intervention de l’entourage du joueur ».

S’il y a toujours probablement des intérêts du côté de la Turquie, une autre piste française s’est vraisemblablement refermée, si l’on en croit Corse-Matin. Le coach corse, Olivier Pantaloni a précisé ses attentes à ce poste : « Profondeur, puissance et des qualités de buteur. M’Baye Niang ? Non, il y a beaucoup de choses qui circulent et qui sont assez fausses ».

Il faudra donc trouver un autre point de chute pour l’attaquant international sénégalais, encore sous contrat jusqu’en juin 2023. Avec un salaire de 90000€, il fait partie de ces joueurs qui ont déçu en fin de saison dernière par leur comportement, mais également leur rendement. Il fait aussi, aujourd’hui, partie des joueurs qui bloquent l’homologation des contrats de Yoann Barbet et Vital N’Simba. En début de semaine, Badou Sambague, avocat mandataire et représentant de M’Baye Niang, invitait tout le monde à faire des efforts, et même le joueur.

« Je pense que comme les autres joueurs aussi, il doit s’attendre à un départ, ce qui va permettre aussi au club en tous les cas, soit par une économie de salaire, soit par le versement d’une indemnité de transfert, de s’y retrouver et de permettre aussi à ce club d’avancer. Je pense que chaque joueur passé par les Girondins, que ce soient des joueurs formés comme Sékou Mara, d’autres garçons qui se sont montrés comme Hwang Ui-Jo, d’autres qui se sont relancés comme M’Baye, doivent redonner aussi quelque chose au club : c’est mon avis en tout cas en tant que représentant »

wiwsport.com avec girondins4ever