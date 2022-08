Pour cette nouvelle saison en Major League Soccer qui a démarré en février passé, Mamadou Fall s’est illustré en début de la première division du championnat américain. Il compte 17 matchs (toutes compétitions confondues) pour 1407 minutes disputées. En plus d’être prolifique avec un but et une passe décisive. Toutefois, notons que sur les 8 derniers matchs de Los Angeles Football Club, il n’a joué qu’une seule fois. La saison prendra fin le 9 octobre prochain.

Après plus d’un an seulement en LAFC, le défenseur a tapé à l’œil d’un club européen qui souhaite renforcer son secteur défensif. Feyenoord voit un « remplacement à long terme » pour Marco Senesi transféré à Bournemouth s’est actuellement engagé. Le club aussi néerlandais, FC Utrecht serait également sur le marché pour lui. Il est intéressé par le défenseur dont la valeur marchande est estimée à 1 million d’euros.

Source: Mamadou Fall has drawn interest from Utrecht and Feyenoord in the Netherlands. Feyenoord see him as a long term replacement for Marco Senesi who has just been linked with a move to Bournemouth. pic.twitter.com/RsTb00S5cT

— MLS Transfers (@MLSTransfers) August 3, 2022