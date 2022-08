Adversaires en Angleterre, Sadio Mané et Leroy Sané partagent désormais le même vestiaire au Bayern Munich. Mais l’Allemand aux origines sénégalaises pourrait faire les frais de l’arrivée du Champion d’Afrique.

Après des prestations assez irrégulières lors de sa première saison au Bayern Munich à la suite de son arrivée en Bavière en provenance de Manchester City lors du mercato d’été 2020, Leroy Sané a connu une bien meilleure campagne l’année dernière en marquant 14 buts et délivrant 15 passes décisives en 45 matchs. Mais pour cette saison, le joueur de 26 ans va devoir se farcir une très forte concurrence.

En effet, avec l’arrivée de Sadio Mané, qui devrait néanmoins jouer régulièrement au poste d’avant-centre, l’international allemand recul un peu dans les choix de Julian Nagelsmann. Quelque chose qui a déjà été notée lors du premier match officiel de la saison. Face au RB Leipzig, en finale de Supercoupe d’Allemagne, l’ancien joueur de Schalke 04, buteur tout de même, n’aura disputé que 12 minutes.

Dans un entretien accordé à The Athletic, il évoque notamment cette concurrence avec Sadio Mané. « Je lui ai dit que je suis soulagé qu’il soit là, parce que je n’ai plus à jouer contre lui (rires). Dans un club de cette envergure, c’est normal (de vivre une telle concurrence), c’est toujours comme ça. Vous ne pouvez jamais vous reposer et vous dire ‘personne ne peut prendre ma place’. C’est bon pour l’équipe », a déclaré Sané.

