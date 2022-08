A l’instar d’autres légendes de cette discipline, le gardien du Sénégal Al Seyni Ndiaye est invité par la FIFA a appris wiwsport.com

Le portier qui fait partie des cadres de l’Equipe Nationale du Sénégal avec 14 ans d’expérience a été invité en Suisse pour participer aux séances d’entraînements de Beach Soccer pour une plateforme numérique de la FIFA : Training Center. Cette rencontre est organisée par la Fédération internationale de football association, et se tiendra au siège de la FIFA à Zurich du 8 au 12 août 2022.

En effet, le Centre de ressources de la FIFA vise à inspirer, soutenir et éduquer via un contenu de pointe. Développez vos connaissances tactiques grâce à une analyse de classe mondiale des meilleures compétitions du monde entier, soutenue par des recommandations pratiques de techniciens de renommée mondiale. Arsène Wenger partage ses connaissances inestimables d’une vie de travail avec les meilleurs entraîneurs et joueurs du monde. Cette académie en ligne a vu le jour en novembre passé.

Joint par la rédaction de wiwsport, le gardien numéro 1 en Afrique a exprimé sa fierté. « Je suis content d’être invité par la FIFA pour prendre part à ce pour développer le Beach Soccer. Cette invitation me rend fière parce que l’instance reconnaît ainsi ma contribution, mon travail pour cette discipline. C’est une victoire aussi pour le Sénégal en étant le seul joueur africain à y prendre part. Notre objectif est d’être le porte-drapeau du Beach Soccer africain et sénégalais. Encore une mission à remplir en ce sens ». Pour rappel, le capitaine des Lions a remporté 6 fois le titre de meilleur gardien de la CAN en 2008,2009,2011,2013,2016 et 2021.

Al Seyni Ndiaye et ses coéquipiers sont toujours en lice pour les éliminatoires de la CAN Mozambique 2022. Alors que le Sénégal jouera le Cameroun ce samedi 6 août à 17 heures sur la plage de Diamalaye pour le match retour (victoire pour les Lions à l’aller 9-1), il retrouvera sans doute ses cages avant de s’envoler pour Zurich durant la soirée.

