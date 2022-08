Les Lions Indomptables seront au Sénégal en fin de semaine pour disputer le match retour des éliminatoires de la CAN 2022. Battu à l’aller, le Cameroun veut arracher la qualification.

Malgré la lourde défaite lors du match aller (9-1) concédée chez eux, les Camerounais veulent créer la surprise et se qualifier pour la CAN Mozambique 2022. Ils devront se surpasser face au Sénégal qui dirige le continent africain depuis des années. Le sélectionneur Louis Bertin Ewané espère réussir un exploit ! « Nous allons faire des ajustements.(…) Nous promettons non pas de gagner seulement, mais de renverser l’adversaire chez lui » a-t-il déclaré rapporte CFOOT.

Quant à l’Equipe Nationale du Sénégal, elle est en regroupement depuis mardi passé pour préparer ce match retour. Forfait lors du match aller, le portier Al Seyni Ndiaye devrait faire son retour. Une force de plus pour le groupe de Mamadou Diallo qui devrait sans surprise, confirmer sa suprématie face au Cameroun.

Le match retour est prévu le 6 juillet prochain à 17 heures sur la plage de Diamalaye.

wiwsport.com