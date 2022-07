Le Sénégal a très largement remporté son match aller des éliminatoires pour la CAN 2022 de Beach Soccer, en s’imposant samedi au Cameroun (9-1).

Il n’y a qu’un seul Lion en Beach Soccer. C’est celui du Sénégal. En roue libre sur la plage de Kribi ce samedi après-midi, l’Equipe Nationale du Sénégal n’a fait qu’une bouchée de son homologue camerounaise. Pour la toute première du sélectionneur Mamadou Diallo, elle s’est imposée sur le score sans appel de 9 à 1.

Un triplé de Raoul Mendy, un doublé de Seydina Mandione Laye Diagne et des réalisations d’Amar Samb, de Mamadou Sylla, de Souleymane Coly et de « Parou » ont mis le Sénégal à un pied et quatre orteils d’une qualification à la CAN 2022 en Egypte. Le match retour est prévu dans deux semaines à domicile.

wiwsport.com