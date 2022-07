Après de longues années sans disputer les préliminaires, le Sénégal, champion d’Afrique de Beach Soccer va remettre son titre en jeu avant le coup de sifflet de la prochaine CAN prévue du 21 au 30 octobre au Mozambique. Il fera face au Cameroun pour une double confrontation qualificative à la CAN.

Le Sénégal fait partie des 14 pays en lice pour les 7 billets disponibles pour disputer la CAN. Avec le pays hôte Mozambique, huit équipes au total vont jouer cette compétition. Après le tirage au sort effectué il y a quelques jours, le Sénégal jouera le Cameroun.

Les Lions de la Téranga défieront les Lions Indomptables le samedi 23 juillet à 15h30 à Kribi au Cameroun. L’Équipe Nationale va quitter Dakar le 20 juillet prochain a appris wiwsport.com Le match retour est prévu le 6 août à 17h à Dakar, la plage de Diamalaye.

Les hommes de Mamadou Diallo sont actuellement en regroupement fermé. Ils s’entraînent matin et soir afin d’affûter leurs armes. Et disputent des matchs amicaux avec les équipes du championnat local. Raoul Mendy et ses coéquipiers comptent décrocher la qualification à l’extérieur.

Notons que le Cameroun qui n’a plus pris part aux compétitions de cette discipline depuis 2008, a présélectionné une liste de 30 joueurs. Ils seraient issus du MTN Elite One, le championnat local de football à 11. Louis Bertin Ewané, entraîneur adjoint lors de la dernière participation du Cameroun à la Coupe du monde est actuellement le sélectionneur de cette équipe en lice pour les éliminatoires de la CAN.

wiwsport.com