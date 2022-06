L’équipe nationale du Sénégal de Beach Soccer connaît son prochain adversaire pour décrocher la qualification pour la CAN Mozambique 2022.

Le tirage au sort est effectué ce matin à Maputo. Les 14 équipes engagées dans ces éliminatoires sont à la course des 7 billets qualificatifs pour la 12e édition de la CAN de Beach Soccer. Au total, 8 équipes joueront la compétition, en plus du pays hôte, le Mozambique.

Le Sénégal jouera le Cameroun pour une double confrontation dont le match retour aura lieu à domicile. Les dates du 22, 23 et 24 juillet sont calées pour les matchs en aller. En retour, ils se joueront les 5, 6 ou 7 juillet prochains.

Les affiches des éliminatoires :

Seychelles v Madagascar

Comores v Ouganda

Malawi v Tanzanie

Lybie v Nigeria

Cote d’Ivoire v Maroc

Cameroun v Sénégal

Ghana v Egypte

Éliminatoires CAN Beach Soccer 2022

Le Sénégal jouera le Cameroun pour une double confrontation. En plus du pays hôte Mozambique, 7 autres nations vont se qualifier pour la compétition prévue du 21 au 30 octobre. #SenegalRek pic.twitter.com/v46MAfUksQ — Nafy Amar FALL ⭐️ (@AmarNafy) June 24, 2022

wiwsport.com