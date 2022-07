Au terme d’un match spectaculaire, le Bayern Munich a remporté la Supercoupe d’Allemagne en s’imposant face au RB Leipzig ce samedi (3-5). Auteur de son premier but, Sadio Mané s’offre également son premier trophée sous ses nouvelles couleurs.

Nouvelle saison, même Bayern Munich. Que ce soit en Championnat, en Coupe d’Allemagne ou encore en Supercoupe, et malgré le départ d’un buteur comme Robert Lewandowski et avec une défense plutôt friable, le Bayern Munich reste le même : une équipe qui n’a aucune envie de laisser la moindre chance à ses adversaires sur le plan national. Et cela s’est encore noté ce samedi 30 juillet 2022.

Toujours désireux de tout rafler, particulièrement sur la scène nationale, le club bavarois a commencé une nouvelle quête en décrochant, comme lors du dernier Championnat, son dixième titre de Supercoupe d’Allemagne. Forts d’une première période parfaitement maîtrisée, les hommes de Julian Nagelsmann se sont imposés au Red Bull Arena contre le RB Leipzig, dernier vainqueur de la Coupe d’Allemagne.

Dès l’entame de la rencontre, le Bayern Munich prenait d’assaut son adversaire. Et après un quart d’heure seulement, arrivait le premier but du match sur une réalisation de Jamal Musiala (14e). Mais deux minutes plus tard, Manuel Neuer et ses partenaires se sont mis une frayeur quand Christopher Alan Nkunku (16e). Mais l’attaquant français était en position de hors-jeu. Il fallait donc réveiller Sadio Mané, jusque-là un peu timide.

Jouant en totale possession du ballon avec pas moins de 66%, le Bayern Munich tentait le tout afin de se mettre à l’abri d’une égalisation d’une équipe du RB Leipzig qui jouait à fond ses contre-attaques. C’est réussi pour les Bavarois. A la 31e minute, après une action collective de grande classe, l’Allemand Serge David Gnabry sert Sadio Mané… Serein, l’attaquant des Lions inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Puis, juste avant la pause, le défenseur droit français Benjamin Pavard, servi par un étincelant Jamal Musiala signait la correction (0-3, 45e). La seconde période ne sera pas moins emballée que la première puisqu’il y aura encore trois buts, dont trois pour le RB Leipzig. Mais au final, ce sera bien le Bayern Munich qui s’impose (5-3) pour remporter sa dixième Supercoupe d’Allemagne. Il s’agit également du premier titre de Sadio Mané sous ses nouvelles couleurs, et sûrement pas le dernier…

