Après la victoire samedi face à l’AS Saint-Etienne, l’entraîneur sénégalais de Dijon s’est montré enthousiaste en conférence de presse.

Lors du premier match de cette première journée de Ligue 2, Dijon s’est imposé contre l’AS Saint-Étienne (2-1) en présentant une bonne copie à ses supporters. Omar Daf est enthousiaste et félicite ses joueurs pour cette bonne entame, qui aura peut-être son importance lors du bilan en fin de saison. L’entraîneur a bien relancé certains joueurs en manque de confiance et leur travail commence à payer.

« On a vécu cette victoire avec beaucoup de plaisir. J’espère que les supporters en ont pris. Connaissant la qualité de l’adversaire, nous avons été costauds tactiquement et supprimer les relais dans le cœur du jeu. Ce qui nous a le plus mis en confiance, c’est la façon d’aborder le match. On a mis beaucoup d’allant, c’est plaisant, même si on aurait pu être encore plus efficaces. Cette équipe avait besoin de reprendre de la confiance et de la sérénité. Même après la réduction du score, on a gardé notre calme. Le seul regret, c’est de ne pas avoir mis le troisième but. Les joueurs ont été à la hauteur, y compris la charnière et nos latéraux. Didier Ndong a fourni un travail exceptionnel avec Jordan Marié. On pourrait tous les citer ! »

Ligue 2 : Dijon d’Omar Daf et ses Sénégalais lancent leur saison avec une victoire contre Saint-Etienne https://t.co/DmKMbPZf3k pic.twitter.com/tjpO1TVAiW — wiwsport (@wiwsport) July 30, 2022

Par MaLigue2