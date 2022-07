Quelques semaines seulement après sa nomination sur le banc de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur espagnol Igor Tudor a laissé entendre qu’il ne compte pas sur Bamba Dieng. L’attaquant sénégalais va certainement devoir faire ce que souhaitent ses dirigeants : partir.

À l’Olympique de Marseille, l’été est déjà mouvementé, comme très souvent d’ailleurs pendant chaque saison. Il y a pratiquement un mois, le Club Phocéen officialisait le départ surprenant de l’entraîneur argentin Jorge Sampaoli, un an et demi seulement après son arrivée. Trois jours plus tard, le 4 juillet, c’est Igor Tudor qui était nommé pour remplacer l’ancien technicien du FC Séville. Une nomination qui commence à énormément faire bouger l’effectif de l’OM et qui pousse un certain Bamba Dieng vers la sortie.

Après la rencontre amicale face au Real Betis mercredi soir (1-1), l’entraîneur croate de 44 ans a sous-entendu que l’attaquant sénégalais de 22 ans ne serait pas dans ses plans pour cette saison. « En ce moment, malheureusement, et je suis désolé pour cela, nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue, puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant. C’est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football », a déclaré Tudor dans des propos rapportés par La Provence.

Un coup de pression monté par les dirigeants ?

Les paroles sont claires, tout comme les faits. En effet, depuis l’entame de cette pré-saison et l’arrivée de l’ancien entraîneur de l’Hellas Vérone sur le banc de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng est aux abonnés absents dans les matchs de préparation. Depuis son triplé lors du premier match amical face à Marignane Gignac FC, le Champion d’Afrique ne joue presque plus. Il est même resté sur le banc des remplaçants lors des deux derniers matchs, face à Middlesbrough et le Real Betis.

Que Bamba Dieng ne soit plus désiré à l’OM, est-ce c’est parce qu’Igor commence déjà à s’endormir du côté de la Commanderie ? Not at all. Les propos du technicien éludent tout simplement le souhait de Pablo Longoria et sa bande. Depuis plusieurs semaines, l’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars est annoncé sur le départ parce que l’OM veut se faire de l’argent, entre 10 à 15 millions d’euros. Malgré sa volonté de rester, Dieng va donc devoir explorer la possibilité d’un départ cet été.

