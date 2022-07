Courtisé par plusieurs clubs, Ismaïla Sarr pourrait quitter Watford cet été mais pas à n’importe quel prix.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Watford, Ismaïla Sarr ne sait pas encore si son avenir s’écrira au Vicarage Road cette saison. L’attaquant sénégalais de 24 ans souhaiterait quitter le club anglais cet été. Et ces derniers jours, plusieurs formations comme Newcastle, West Ham mais également des clubs de Serie A italienne ont été annoncées sur les traces de l’ancien pensionnaire de Génération Foot.

Mais ces équipes devront mettre la main à la poche si elles souhaitent s’offrir le Champion d’Afrique lors de ce mercato estival. En effet, d’après les informations de Foot Mercato, les dirigeants de Watford ont fixé le prix de leur joueur à 35 millions d’euros. C’est 5 millions d‘euros de plus que ce qu’a coûté le footballeur l’été 2019, puisqu’il a été acheté du Stade Rennais pour 30 millions d’euros.

Un montant qui paraît complètement fou et qui montre que les Hornets n’ont visiblement pas l’intention de céder facilement leur joueur. Cependant, dans les prochaines semaines et d’ici la fin du mercato, Watford pourrait céder face à la volonté d’Ismaïla Sarr, qui ne souhaite pas accompagner une deuxième fois le club en Championship, et donc de baisser les enchères afin de vendre le Sénégalais.

En attendant, Ismaïla Sarr devrait bien démarrer la campagne 2022-2023 sous les ordres de Rob Edwards. À commencer dès lundi prochain face à Sheffield United, à l’occasion de la 1ère journée de Championship. À moins que l’international sénégalais ne soit pas apte pour cette rencontre après avoir déclaré forfait lors du dernier match amical en raison d’une blessure à un genou.

wiwsport.com