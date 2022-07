Le football local risque de perdre un autre artificier pour la prochaine saison 2022-2023. L’attaquant de la Génération Foot Ngagne Fall est sur le départ.

Co meilleur buteur de la Ligue 1 avec 13 buts inscrits, Ngagne Fall n’est plus lié avec les Grenats. Son contrat avec Génération Foot est arrivé à terme a appris Wiwsport. L’attaquant est actuellement un agent libre et reste une cible pour les autres clubs sénégalais. Toutefois, selon notre source, la destination étrangère est prioritaire pour ce dossier.

Le joueur de 22 ans a démarré la défunte saison avec un doublé et détient le record de deux buts marqués dans un match en première division, 6 au total. En vrai renard des surfaces, le natif de Sebikotane a aussi marqué la 3e division du championnat local. Avec Darou Salam, il a remporté deux fois le titre de meilleur buteur en National 1 lors des saisons 2017-2018 avec 13 buts et 2018-2019 avec 18 buts inscrits.

Ngagne Fall se trouve actuellement en regroupement avec l’Equipe Nationale locale qui prépare le match retour des qualifications du tour préliminaire pour la CHAN 2023. Il avait aussi prit part au tournoi COSAFA où le Sénégal a terminé à la 3e place de la compétition.

