Le comité exécutif de la FFF a décidé de sauver les Girondins de Bordeaux. Le club évoluera en Ligue 2 cette saison.

Les supporters des Girondins de Bordeaux peuvent pousser un grand ouf de soulagement. Leur club a été sauvé par le comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF) au terme d’une réunion qui décidait de l’avenir du club. La décision vient d’être rendue publique, confirmant les informations qui avaient déjà filtré hier. Le club au scapulaire jouera donc en Ligue 2 cette saison après avoir été relégué sportivement en mai dernier. On les retrouvera dès samedi prochain lors de la 1ère journée face à Valenciennes.

«Réuni ce mercredi, le comité exécutif a pris la décision d’accepter la proposition de conciliation formulée par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), en date du 25 juillet 2022, concernant le maintien du FC Girondins de Bordeaux en Ligue 2 BKT. Le comité exécutif de la FFF demande à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion des clubs professionnels (DNCG) de convoquer le FC Girondins de Bordeaux pour juger de toute mesure immédiate de suivi et de contrôle à son encontre. Le comité exécutif de la FFF demande également à la DNCG d’exercer un contrôle financier renforcé et régulier du club durant la saison 2022-2023», précise le communiqué de la FFF ce mercredi.

Bordeaux jouera en Ligue 2

Il s’en est fallu de très peu pour les Girondins. Au terme d’une saison catastrophique, le club a terminé bon dernier de Ligue 1 sous les ordres de Vladimir Petkovic dans un premier temps, puis David Guion, lequel accompagne l’équipe en deuxième division. Pire encore, la situation économique contraignait les instances à infliger une relégation administrative en National 1. Le pire était à craindre avec un possible dépôt de bilan et une nouvelle descente en National 3.

La direction incarnée par Gérard Lopez a trouvé des solutions pour remettre Bordeaux à flot. Il y a de l’argent récupéré sur les transferts d’Aurélien Tchouameni (8 M€), puis de Sekou Mara (11 M€). Les créanciers du club ont surtout abandonné 75 % de la dette du club, soit environ 40 M€, tandis que la holding du président Lopez a mis sous séquestre 14 M€. Enfin, la venue de CVC va injecter 8,25 M€ dans les caisses du club alors qu’en parallèle la mairie a accepté de reporter le paiement du loyer du Matmut Atlantique.

🚨 Communiqué du Club.🚨 pic.twitter.com/m6LfuvA20j — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 27, 2022

Source: Foot Mercato