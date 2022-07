Nouveau joueur du Bayern Munich, Sadio Mané a remporté jeudi dernier son deuxième trophée de Meilleur Joueur africain de l’année. L’occasion pour le Sénégalais de revenir sur son passage chez les Reds et son nouveau défi en Bavière.

Sadio Mané est arrivé à Anfield à l’été 2016 en provenance de Southampton et le reste appartient à l’histoire. Après huit ans passés sous les ordres de Jürgen Klopp, couronnés de tous les titres possibles, Mané n’avait apparemment plus rien à prouver en Premier League. C’est en tout cas ce qu’a fait comprendre le double Ballon d’Or africain dans un entretien avec BBC Sport Africa, repris par Foot Mercato.

Le champion d’Afrique 2021 avait besoin d’un nouveau défi. « J’ai passé huit ans en Premier League, et bien sûr j’ai passé six années merveilleuses avec Liverpool et je peux dire que nous avons gagné presque tout ce qui était possible », s’est exprimé Sadio Mané au micro de BBC Sport Africa.

A Liverpool, l’international sénégalais avait fini d’être le leader de l’attaque avec Mo Salah et noué un lien fort avec les inconditionnels d’Anfield. Un statut qui n’a pas rendu facile sa décision avec son attachement pour le club de la Mersey. « Ce n’était pas une décision facile mais dans la vie, il faut parfois prendre des décisions et jusqu’à présent, je pense que c’est la meilleure décision que j’ai prise dans ma carrière », a révélé le lauréat du Meilleur Joueur africain 2022.

Mais cette nouvelle aventure sous les couleurs du Bayern Munich enthousiaste Sadio Mané. Le Sénégalais a hâte de débuter la nouvelle saison sous les couleurs bavaroises. « Je suis aujourd’hui dans l’un des meilleurs clubs du monde et je suis vraiment, vraiment heureux d’être au Bayern Munich et très excité de commencer cette saison », a confié Sadio Mané aux confrères de BBC Sport Africa.

