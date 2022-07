Éloigné des terrains depuis 19 mois et une rupture des ligaments croisés, Moussa Wagué a enfin retour.

Moussa Wagué est officiellement de retour sur les terrains de football. Ce samedi, à l’occasion de la 2e journée du Championnat de Croatie, le latéral droit sénégalais est réapparu lors de la réception du HNK Šibenik. Une rencontre soldée par un match nul vierge (0-0). Mais au-delà la performance des joueurs de Samir Toplak, un des événements restera sans doute l’entrée en jeu de l’ancien pensionnaire de l’Académie ASPIRE.

Logiquement préféré au latéral droit international monténégrin Momčilo Raspopović, Moussa Wagué a démarré la rencontre sur le banc des remplaçants. Et malgré le fait de s’être échauffé à la pause, il ne foulera officiellement pas la pelouse du Stade Maksimir avant le dernier quart d’heure du match. Il a donc dû s’impatienter jusqu’à minute 77, instant choisi par son entraîneur pour faire appel à lui pour remplacer Momčilo Raspopović.

Ce moment, ce TRÈS GRAND MOMENT POUR LES ÉMOTIONS. Neuf mois après sa terrible blessure, MOUSSA WAGUÉ retrouve les terrains avec HNK Gorica, dans le Championnat de Croatie 🥲🙏🏽🦁 💪🏽❤️ @Moussa_WagueOff pic.twitter.com/fzzz9o9yfb — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤ (@i_nmess) July 23, 2022

Une passe décisive sur un but annulé

Moussa Wagué n’avait plus joué plus d’une minute en match officiel depuis le 13 décembre 2020. C’est jour-là que l’ancien joueur du FC Barcelone subissait cette blessure sous la tunique du PAOK Salonique et contre l’ARIS Salonique. Pourtant, face au HNK Šibenik, on avait l’impression d’être devant un footballeur qui venait d’enchaîner les rencontres. Tant le joueur de 23 ans était impliqué dans les duels face à ses adversaires.

À peine rentré, le plus jeune buteur africain de l’histoire de la Coupe du Monde se faisait sentir dans le jeu du HNK Gorica. Suite à un tacle rageux sur Mario Ćurić, le Sénégalais récupérait un ballon sur son côté et trouvait Anthony Kalik avec une superbe passe en profondeur. Le milieu de terrain australien dribble le gardien de Šibenik, marque dans le but vide mais voit la VAR annuler un but qui aurait été le premier de la saison pour Gorica et donc une victoire.

Le retour de Moussa Wagué aurait donc pu se célébrer de la meilleure des manières si c’est son équipe parvenait à battre HNK Šibenik. Mais l’international sénégalais a déjà fait un très long chemin et le résultat d’aujourd’hui ne sera certainement son meilleur souvenir de 23 juillet 2023. Recruté par Gorica cet été, Wagué devrait enchaîner les rencontres dans les prochaines semaines.

