À Paris pour participer à la Coupe du monde de Viet Vo Dao, les 9 athlètes sénégalais entrent en lice ce vendredi. Mohamed Nazirou Ndiaye et Fallou Diokhané, eux, défendront leurs titres mondiaux.

Quelques heures seulement de repos et c’est reparti pour les «Voshins» sénégalais. Épuisés certes à cause au voyage, car c’est hier seule ment que la délégation a foulé le sol français et déjà les combattants seront sur le tatami ce vendredi pour défendre les couleurs du Sénégal à cette Coupe du monde de vovinam.

Selon le chargé de la communication du Comité national de Gestion (CNG) du Viet Vo Dao, Mohamed Nazirou Ndiaye, «normalement toute l’équipe doit mon ter demain (ce vendredi ndir) pour les épreuves techniques et combats ».

Les 9 Lions, tous polyvalents (technique et combat), vont donc se battre ardemment pour espérer rentrer avec une bonne moisson. Désigné meilleur athlète, homme de la saison sportive au Sénégal, Nazirou Ndiaye (+80 kg) tentera de défendre sa médaille d’or obtenue en lutte en 2014, de même que le capitaine Fallou Diokhané (-70-75 kg), champion du monde en combat en 2010.

Avec Stades