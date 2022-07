Sadio Mané va continuer sur sa lancée, c’est l’avis d’Alassane Ndour qui pense que l’attaquant sénégalais remportera d’autres trophées Ballon d’Or.

Désormais double ballon d’Or africain après son sacre hier devant son compatriote Edouard Mendy et son ancien coéquipier de Liverpool Mohamed Salah, Sadio Mané marche sur l’eau. Une deuxième consécration pour le nouveau joueur du Bayern Munich qui avait été sacré lors de la dernière édition en 2019. Après avoir vanté les mérites du Sénégalais, Alassane Ndour, affirme que le Lion a encore toutes ses griffes qui vont lui permettre de gagner d’autres distinctions individuelles.

« Je pense qu’aujourd’hui Sadio Mané est à la deuxième marche, Tout le monde connaît ses qualités. Je pense qu’il va donc qu’il va nous emmener encore beaucoup, beaucoup de Ballons d’or. Ça c’est sûr, parce que c’est un joueur de classe mondial, je le félicite de passe, On est content, il nous rend fiers », déclare l’ancien International sénégalais au micro de wiwsport.

Ensuite, il a parlé de l’auteur de la plus belle réalisation de la saison, qui fait parler de lui avec son club. « Très joli but, un garçon que ne connaissait pas beaucoup, qui joue en Tanzanie dans un très bon club Simba. En espérant qu’il va en faire un tremplin, qu’il joue ensuite dans les clubs, le monde européen, parce qu’il le mérite. » Alassane Ndour n’a pas manqué d’évoquer ses attentes placées à l’endroit de Pape Matar Sarr, élu hier soir, meilleur espoir africain par la Confédération Africaine de football.

« Il est aujourd’hui l’espoir du Sénégal. Et donc bon, ce sont des gens qui nous rendent bien fiers en espérant que ce titre, va le propulser, on va le faire grandir. Le Sénégal a besoin de lui. Et puis on attend de lui vraiment beaucoup de la fraîcheur. Il amène beaucoup de touches techniques dans l’équipe, a besoin de lui en espérant grandir très vite. »

wiwsport.com