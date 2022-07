C’est l’un des gros chantiers qui l’attendaient au sein du PSG, la gestion du groupe. Christophe Galtier a mis de nouvelles règles en place au sein du vestiaire parisien, pour améliorer la vie du groupe.

Au plus haut sommet du club, on se dit déjà très contents des premiers effets. Comme révélé par RMC Sport, les joueurs parisiens partagent la rigueur demandée par leur nouveau patron Christophe Galtier, soutenu par Luis Campos.

Les nouvelles règles de vie de groupe, instaurées au Camp des Loges, entretiennent cette discipline. Les arrivées au centre d’entraînement devront maintenant s’effectuer entre 8h30 et 8h45 comme expliqué par l’Equipe.

Les joueurs qui se présenteront en retard et sans motif devant le portail du Camp des Loges devront rebrousser chemin et rentrer chez eux. Aucune séance individuelle ne leur sera faite dans ce cas précis. Les petits-déjeuners et déjeuners obligatoires devront eux s’effectuer sans téléphones portables.

Le duo Galtier-Campos souhaite favoriser les échanges à table et entretenir la bonne humeur déjà de mise en coulisses. De vrais changements au quotidien voulus et validés par le Président Nasser Al-Khelaïfi après les multiples échecs mis au compte « d’une mauvaise gestion de son effectif ». « On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes », déclarait le président du club il y a plus d’un mois au journal Le Parisien.

wiwsport.com avec RMC Sport