Bamba Dieng reste constant sur sa décision ! Depuis des mois, son nom est collé à plusieurs clubs européens. Mais comme annoncé en juin passé, l’attaquant de 22 ans ne compte pas quitter l’OM.

Auteur d’une bonne saison 2021-2022 où il a remporté le trophée du plus beau but de la saison en Ligue 1, Bamba Dieng attire la convoitise des autres clubs européens à la quête d’un attaquant pour renforcer leur groupe. Toutefois, le joueur n’est pas dans l’optique de changer de club.

Lors de la précédente édition, il comptait 36 matchs, 8 buts et 3 passes décisives. Des notes qui lui permettaient d’espérer rester à l’OM dont il est lié jusqu’en juin 2024. En plus, il y a une semaine, Dieng a réussi un triplé pour le premier match de la présaison de Marseille avec le nouveau coach Igor Tudor. Avec déjà Milik, Cédric Bakambu, le club français s’apprête aussi à se renforcer avec l’arrivée d’un autre attaquant Luis Suarez.

Malgré cette arrivée qui pourrait compromettre ses chances de gagner encore plus de temps (notons qu’il en comptait 1664 l’année dernière), Bamba Dieng compte rester et se battre pour sa place informe La Provence. La Révélation de Marseille ne compte pas changer de club et souhaite rester sur la pelouse du Vélodrome.

wiwsport.com