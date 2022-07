Après une absence de deux ans, les CAF Awards font leur retour en 2022. Cette fois-ci, l’événement se déroule au Maroc et tous les Sénégalais auront les yeux rivés vers le royaume chérifien pour une soirée qui va encore marquer l’histoire du football sénégalais.

Les souvenirs de la précédente édition sont encore frais dans les esprits. Sadio Mané qui remporte le 3e ballon d’or pour le Sénégal après El Hadj Diouf (2001-2002) ou encore le discours de Samuel Eto’o qui encense le futur vainqueur de la CAN … Le même scénario pourrait se reproduire dans les prochaines heures.

L’édition 2022 des CAF Awards aura lieu ce jeudi 21 juillet au Maroc. L’événement qui va réunir les plus grandes personnalités du football africain va se dérouler au Centre technique Mohamed VI de Rabat. La cérémonie va démarrer à 19 heures GMT.

Le Sénégal est en lice pour le trophée meilleur joueur africain, plus jeune joueur, plus beau but, meilleur sélectionneur équipe nationale masculine et meilleure équipe nationale. Au pays de la Téranga, on s’attend à une véritable razzia. La nation, championne d’Afrique, devrait être représentée par une forte délégation avec Aliou Cissé, Sadio Mané, Pape Matar Sarr, Pape Ousmane Sakho et Augustin Senghor. En plus des légendes de la Génération 2002 qui seront sans doute invités par la CAF à l’instar des autres légendes africaines.

Les CAF Awards existent depuis 2000. Ce n’est qu’en 2019 que cet événement annuel qui récompense les plus méritants en Afrique a connu une pause. Toutefois, il faut noter que plusieurs prix n’ont pas été au programme durant ces dernières années.

Il s’agit des prix meilleurs supporters (Equipe Nationale) que l’on ne voit plus depuis 2009 avec le club des supporters d’Afrique du Sud. En club, la dernière récompense remonte à 2008 avec ceux d’Al Ahly. Allez Casa détient le dernier prix du Fair Play, c’était en 2015. Le Trophée de Platine a été décerné pour la dernière fois au chef de l’Etat Macky Sall en 2018. L’on ne voit plus aussi le prix meilleur gardien, légende africaine et arbitre de l’année.

Comme en 2019, on attend de connaître les lauréats pour les prix dirigeant et fédération de l’année.

wiwsport.com