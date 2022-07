Pour la double confrontation contre le Cameroun, le sélectionneur national Mamadou Diallo a choisi 14 joueurs des 17. en regroupement. Si la tanière a gardé le noyau du groupe de la CAN, de la Coupe du monde et du tournoi intercontinental, de jeunes joueurs font aussi leur entrée.

L’Équipe Nationale du Sénégal se trouve au Cameroun pour disputer le match aller des éliminatoires de la CAN 2022. La rencontre est prévue ce samedi 23 juillet à 15h 30. Pour son baptême du feu, le nouveau sélectionneur Mamadou Diallo a convoqué un groupe de 14 joueurs. Comme annoncé sur wiwsport, Mamour Diagne suspendu est le grand absent alors que Al Seyni Ndiaye forfait pour le match aller a effectué le voyage.

L’ancien international reconverti en technicien a choisi d’intégrer 5 nouveaux joueurs dans son groupe. Il s’agit d’Ousseynou Faye, Souleymane Coly, Seydina Issa Laye Sene, Saliou Boubou Ndoye et Papa Daouda Ciss.

Beach Soccer – Éliminatoires CAN 2022 : Voici les 14 joueurs retenus par Coach Mamadou Diallo

🇸🇳🇨🇲 23 juillet et 06 août Sénégal vs Camerounhttps://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/CMzDWM8BHA

— wiwsport.com (@wiwsport) July 20, 2022