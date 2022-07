Jusque-là, l’aventure s’avère plus qu’intéressante pour Bamba Dieng à l’OM et ce malgré la concurrence avec des attaquants de renom. En effet, les Phocéens comptent dans leurs rangs Milik, Cédric Bakambu et le champion d’Afrique comme attaquants de pointe. Pourtant, l’OM va accueillir dans les prochaines heures un nouveau buteur qui arrive de l’Espagne.

Selon plusieurs sources concordantes et sauf revirement de dernière minute, l’attaquant colombien, Luis Suarez va rejoindre l’Olympique de Marseille en provenance de Granada. Une arrivée qui ne garantit désormais rien pour le jeune attaquant des Lions au sein de l’effectif des Marseillais.

D’ailleurs, il y a quelques jours, Le Phocéen faisait état d’une potentielle vente de Bamba Dieng, un des joueurs les plus rentables de l’effectif pour rapporter à l’OM de la liquidité avec notamment plusieurs intérêts des clubs étrangers.

Toutefois, la volonté de Dieng a toujours été de rester au Vélodrome pour s’y imposer. Sera-t-il victime des plans de Longoria ou restera-t-il pour porter le projet marseillais ? Les prochains jours nous en diront davantage !

Colombian striker Luis Suárez on his way to Marseille in order to undergo medical tests and sign as new OM player – here’s Suárez together with his agent Luis Alonso and Juanlu Gómez. ⚪️🔵🛩 #OM

Suárez will join OM on a five year deal valid until June 2027. #TeamOM pic.twitter.com/AEgxQZcDH7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2022