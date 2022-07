Kalidou Koulibaly, arrivé cet été en provenance du Napoli, portera le numéro 26 à Chelsea pendant les matchs de préparation.

Une marque de confiance de la part du club londonien ? Sans doute. Kalidou Koulibaly va commencer son aventure à Chelsea avec le numéro de maillot qu’il portait au Napoli. Avant le début officiel de la saison des Blues, le défenseur international sénégalais jouera les matchs amicaux face à Charlotte FC, Arsenal et Udinese avec le dossard 26.

Un numéro de maillot symbolique pour le Sénégalais de 31 ans mais également mythique à Chelsea. Le dernier détenteur du 26 chez les Blues n’est autre que John Terry. Défenseur et capitaine emblématique entre 2004 et 2017, l’Anglais aux 78 sélections avec la Three Lion est le troisième joueur le plus capé de l’histoire du club londonien avec 717 matchs.

Pour le moins que l’on puisse ajouter, l’ancien entraîneur d’Aston Villa semble déjà approuver Kalidou Koulibaly avec le numéro 26. En effet, peu après la signature du Championnat d’Afrique, John Terry postait sur ses réseaux sociaux en message pour lui souhaiter la bienvenue. « Une autre grande recrue ! Bienvenue à Chelsea Koulibaly et bonne chance », écrit-il, ajoutant le 26 à la fin.

wiwsport.com