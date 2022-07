S’exprimant au micro de Wiwsport après la victoire du Sénégal contre la Tunisie dimanche, Mbayang Sow a évoqué sa signature à l’Olympique de Marseille.

Comme toutes ses coéquipières actuellement, la générale Mbayang Sow est aux anges. La défenseure gauche et vice-capitaine et les Lionnes du Sénégal ont bouclé la boucle d’une très belle Coupe d’Afrique des Nations Féminine en s’imposant devant la Tunisie dimanche en match de barrage qualificatif pour la Coupe du Monde 2023 (0-0 ; 4-2 après tirs au but).

Cette compétition a par ailleurs permis à la pensionnaire de l’Union Sportive des Parcelles-Assainies (USPA) de taper dans l’œil des recruteurs de l’Olympique de Marseille qu’elle va rejoindre à partir de la saison à venir. A l’issue de la victoire contre les Aigles de Carthage de la Tunisie, Mbayang Sow, toute souriante, a évoqué cette signature qui lui fera passer un nouveau cap dans sa carrière.

« Les efforts ont été ceux de tout un groupe. L’Olympique de Marseille ? Je suis très reconnaissante envers le coach (Mame Moussa Cissé) parce que tout a été grâce à lui. Je suis très contente d’avoir signé là-bas. C’est grâce à mon travail. Les dirigeants de l’OM croient en moi aussi et j’espère qu’ils ne seront pas déçus », a lâché la vice-capitaine des Lionnes, qui révéla comment elle a appris son arrivée à l’OM.

« J’ai juste reçu un coup de fil pour m’informer et me féliciter. Rien de plus. Je remercie tous les Sénégalais, particulièrement ceux de la Médina », ajoute Mbayang, qui va désormais évoluer dans le même club que ses partenaires de sélection Mama Diop et Awa Diakhaté, arrivées à l’OM cet été. Je suis contente (d’être avec elles dans la même équipe) ! On est ensemble puis longtemps. »

