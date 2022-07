Encore groggy par son élimination en quarts de finale contre la Zambie, le Sénégal a fini par remporter devant la Tunisie le pré-barrage de qualification pour la Coupe du Monde. Les Lionnes joueront le tournoi final en février 2023.

La dure vengeance. Entre fatigue, jeu poussif ou jouer à se faire peur, des balles balancées en attaque, l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal a encore montré ses limites. Cinq jours après la défaite aux tirs but lors des quarts de finale contre la Zambie qui a mis fin au rêve d’une qualification directe pour la Coupe du Monde 2023, les Lionnes ont cru revivre la même désillusion dimanche au Stade Mohamed-V de Rabat… avant une fin libérateur.

Certes, elles ont fait souffrir leur adversaire, mais on ne se tromperait pas qu’elles ont souffert le plus sur une bonne pelouse et face à des Tunisiennes rigoureuses, parfois trop sûres de leurs forces. Forte d’une maitrise collective totale, la Tunisie a outrageusement dominé le premier acte, mais n’a pas su concrétiser sa supériorité parce qu’il y avait un mur nommé Ndeye Meissa Diaw dans les cages du Sénégal.

Les Lionnes ont pourtant bien démarré la partie et se sont bénéficiées des deux premières grosses occasions. Tout d’abord, Nguenar Ndiaye, qui était la seule joueuse imposante en attaque, a failli ouvrir la marque à la 5e. Alors qu’elle avait mené à bien une action, l’attaquante du Bourges Foot 18 perdait l’équilibre à l’entrée de la surface tunisienne et ne pouvait qu’enchaîner par une frappe qui frôle le poteau droit de Soulayma Jebrani.

La première période a été marquée par plusieurs occasions pour les deux formations. Mais aucune d’elle n’arrivait à faire la différence. Meme observation en seconde période. Malgré un léger mieux de leur part dans les 45 dernières minutes, les joueuses de Mame Moussa Cissé ne réussiront à se défaire de la Tunisie avant les tirs au but. Il fallait donc tenter un nouveau coup directement depuis le point de penalty. Cette fois, avec réussite…

