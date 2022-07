Suite à leur élimination en quarts de finale de la CAN Féminine 2022, les Lionnes du Sénégal devront passer par des tours de barrages pour espérer se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Comprendre tout sur ces barrages.

Si proche, si loin, très loin même, tel est le chemin devant désormais conduire les Lionnes du Sénégal à la phase finale de la neuvième édition de la Coupe du Monde Féminine, prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023. Plus besoin maintenant de rappeler que les joueuses de Mame Moussa Cissé ont été cruellement battues par la Zambie en quarts de finale de la CAN Féminine 2022.

Battre la Tunisie d’abord

Ainsi, en se faisant sortir aux tirs au but par les Zambiennes, le Sénégal, pour espérer prendre part à sa première phase finale de Coupe du Monde, celle devant se disputer en Australie et Nouvelle-Zélande en 2023, devra grimper des montagnes. En effet, les Lionnes devront tout d’abord éliminer la Tunisie, dimanche 17 juillet au Stade Mohammed-V, lors du match de classement de la CAN.

Ce n’est pas gagné d’avance. D’autant plus que le Sénégal a fait match nul contre cette même équipe lors de son dernier match de préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations (0-0). Du coup, si Safietou Sagna et ses partenaires parviennent à dompter des Aigles de Carthage éliminées de la CAN par l’Afrique du Sud (0-1), elles gagneront alors le droit de disputer les barrages intercontinentaux.

Comment fonctionnent ces barrages ?

Ces barrages intercontinentaux ne seront qu’une compétition à 10 équipes qui se disputeront trois billets pour la phase finale de la Coupe du Monde 2023. Dans ces barrages, l’Afrique, autrement dit la CAF, sera représentée par deux nations : le Sénégal ou la Tunisie ; le Cameroun ou le Botswana. Haïti et le Panama représenteront la zone CONCACAF à côté de la Thaïlande et de Taïwan, venus d’Asie.

Ce n’est pas tout. Pour compléter le tableau des équipes devant prendre part à ce tournoi, l’Amérique du Sud, au même titre que l’Afrique, amènera deux représentants, alors que l’Europe et l’Océanie en auront un. Les 10 équipes participantes à ce tournoi seront réparties en 3 groupes. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront pour la Coupe du Monde Féminine.

Où et quand se joueront ces barrages ?

Il y a quelques mois, la FIFA évoquait « un tournoi qualificatif qui donnera à l’instance, aux villes hôtes, aux stades, aux sites d’entraînement et au gouvernement l’occasion de tester l’état de préparation des opérations, des infrastructures et des ressources ». Cela dit donc que ce tournoi se jouera dans les deux pays qui accueilleront la Coupe du Monde : l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

La compétition pour ses barrages se déroulera du 18 au 23 février 2023. Le Waikato Stadium de Hamilton/Kirikiriroa et le North Harbour Stadium d’Auckland/Tāmaki Makaurau ont été désignés comme stades hôtes pour accueillir les matchs de ce tournoi. Alors, pour les Lionnes du Sénégal qui auront fait rêver tout un peuple, autant dire maintenant que le chemin qui était si proche pour aller à la Coupe du monde et pour écrire une très belle page d’histoire dans le livre du football mondial, est désormais très éloigné et parsemée d’embûches.

wiwsport.com