Auteure d’une excellente CAN Féminine 2022 avec l’Equipe Nationale du Sénégal, Mbayang Sow a tapé dans l’œil de l’Olympique de Marseille qu’elle va rejoindre cet été.

Quart de finaliste de la quatorzième édition de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine, Mbayang Sow s’est montrée à son avantage durant la compétition dans la défense centrale du Sénégal. Titulaire indiscutable et indiscutée, la vice-capitaine des Lionnes s’est révélée devant le plus grand public du football féminin du continent de par ses prestations de très haut vol.

Suffisant pour faire l’objet de nombreuses convoitises, dont l’une d’elles se révèle en France. En effet, la pensionnaire de l’Union Sportives des Parcelles Assainies (USPA), Championne du Sénégal et vainqueur de la Coupe Nationale lors de la saison écoulée, qui était par ailleurs suivie de très près par le Racing Athlétic Club du Maroc, va rejoindre l’Olympique de Marseille, a appris Wiwsport.

Les dirigeants du Club Phocéen ont montré un intérêt important pour la générale au pied gauche magique et l’ayant très particulièrement suivie dans cette Coupe d’Afrique. Malgré l’élimination du Sénégal en quart de finales, ils ont été convaincus par l’ensemble des prestations de Mbayang, auteure même d’une passe décisive contre la Zambie en quart.

Une très bonne pioche pour l’Olympique de Marseille qui, relégué en Deuxième Division depuis deux saisons, compte retrouver l’élite du football féminin français et espère le faire avec une ossature sénégalaise. D’autant plus qu’avant Mbayang Sow (29 ans), l’OM s’est attaché des services de la milieu de terrain Ndèye Awa Diakhaté (25 ans) et de l’ailière Mama Diop (26 ans).

