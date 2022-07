Dans la foulée de sa signature à Chelsea, Kalidou Koulibaly a lâché ses premiers mots.

L’ère Todd Boehly est véritablement lancé. Quelques jours après le recrutement de Raheem Sterling en provenance de Manchester City, le nouveau propriétaire des Blues vient de frapper un nouveau grand coup dans ce mercato estival en annonçant la venue de Kalidou Koulibaly.

Transfuge du Napoli où il a passé huit saisons, le capitaine des Lions du Sénégal a paraphé un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2026 en faveur des Champions d’Europe 2021. Il débarque pour un peu moins de 40 millions d’euros et est appelé à pallier les départs d’Antonio Rüdiger et d’Andreas Christensen.

« Je suis très heureux d’être ici avec cette équipe. C’est une grande équipe dans le monde et mon rêve a toujours été de jouer en Premier League. Chelsea est venu me chercher en 2016 mais nous n’y sommes pas parvenus. Maintenant, quand ils sont venus vers moi, je l’ai accepté parce qu’ils voulaient vraiment que je vienne en Premier League pour jouer pour eux », a déclaré KK.

« Quand j’ai parlé à mes bons amis Edou (Mendy) et Jorginho, ils ont facilité mon choix, donc je suis vraiment heureux d’être avec vous aujourd’hui. Je veux remercier les fans, j’en ai vu beaucoup à Londres et dans l’avion. Tout le monde était content que je sois là. Alors je tiens à les remercier et j’espère que la saison sera vraiment bonne et qu’on offrira de bons moments aux fans. »

wiwsport.com