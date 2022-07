Edouard Mendy s’est prononcé sur l’arrivée de Kalidou Koulibaly à Chelsea et sur sa bonne entente avec le défenseur.

Chelsea et son nouveau propriétaire Todd Boehly ont frappé un énorme coup sur le marché des transferts. Désireux d’aller découvrir une nouvelle aventure après huit longues saisons à Naples, Kalidou Koulibaly a choisi de rejoindre les Blues. Le défenseur international sénégalais et capitaine des Lions a signé un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2026.

Dans le club londonien, Koulibaly évoluera aux côtés d’un joueur qu’il connaît si bien comme Edouard Mendy, son coéquipier de sélection, par ailleurs gardien de buts des Blues depuis maintenant deux saisons. Pour l’occasion, l’ancien portier du Stade de Reims et du Stade Rennais s’est prononcé sur l’arrivée de son compatriote défenseur de 31 ans.

« Je connais Kalidou depuis un moment maintenant. Il a été le premier à m’accueillir dans l’Equipe Nationale, donc nous étions dans la même chambre au début, quand je l’ai rencontré pour la première fois, quand j’ai reçu ma première convocation, donc les sensations étaient incroyables », a d’abord déclaré Edou Mendy dans des propos rapportés sur le site du club.

« Si vous parlez de ses qualités sur le terrain, je pense que je laisserai les gens et les fans de Chelsea voir ce joueur et j’espère qu’ils apprécieront de le regarder. C’est un joueur de haut niveau, comme tout le monde le sait, mais c’est une bonne personne, et c’est pourquoi dans le vestiaire, il sera une très bonne recrue », poursuit le gardien Champion d’Afrique.

« C’est quelqu’un qui aime avoir des responsabilités. Mais il peut aussi plaisanter avec tout le monde, donc nous avons besoin de ce genre de personne. Et je pense que tout le monde va être content de lui et de ce qu’ils verront. Chaque année, nous avons entendu ça – la connexion avec Chelsea et Kalidou dans les médias – et cette année ça arrive, donc je suis content. »

