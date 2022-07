Un duel décisif en prévision ce mercredi vers les coups de 17 heures Gmt au stade Mouhammad V où l’équipe nationale féminine du Sénégal affrontera la Zambie pour un ticket qui vaut le double. Face aux chipolopolos dames, les coéquipières de Ndeye Awa Diakhate visent l’apothéose.

En route pour l’histoire ? C’est avec une ambition débordante que la sélection féminine sénégalaise, emmenée par Mame Moussa Cissé, va entamer son quart de finale cet après midi face à la Zambie. Même si la Zambie, première de son groupe avec 7 points, part avec l’étiquette de favori dans cette rencontre, le Sénégal, deuxième avec 6 points, pourrait avoir un avantage significatif : la fraîcheur puisque le sélectionneur qui dispose désormais un groupe au complet avec le retour des covidées, avait par ailleurs, ménagé plusieurs de ses joueuses lors de la troisième et dernière journée contre le Maroc (1-0).

En cas de succès sur la pelouse mythique du stade Mouhammad V, les Lionnes joueraient la première demi-finale de la Coupe d’Afrique féminine pour la première fois dans l’histoire du Sénégal mais également elles décrocheront le précieux sésame pour la Coupe du monde, une compétition qui est l’objectif prioritaire des dirigeants sénégalais. « C’est à la fois notre rêve et le début de quelque chose. On y croit vraiment. On sait qu’on a le potentiel pour y arriver. Notre équipe a grandi et on a beaucoup travaillé pour. Donc, pourquoi ne pas ramener la coupe au Sénégal, comme les garçons », souligne l’attaquante Ndeye Awa Diakhaté en conférence de presse veille de match.

L’adversaire a lui aussi un exploit à concrétiser, puisqu’il peut participer pour la première fois aux demi-finales d’une phase finale de la Can femme, ce qui n’était jamais arrivé jusqu’ici. Éliminée à ce stade de la compétition lors de la dernière édition, la Zambie n’avait pas pu franchir le second tour en 1995, l’année de sa première participation.

wiwsport.com