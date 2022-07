La préparation démarre avec un festival pour Tottenham. Opposés à l’équipe Allstars du Championnat de Première Division de la Corée du Sud pour leur tournée sud-coréenne, les Spurs se sont largement imposés sur la marque de 6 à 3, alors que le score était resté de un but partout après les 45 premières minutes.

C’est donc à la reprise et avec un autre onze de départ que les hommes d’Antonio Conte ont fait la différence avec notamment des doublés de Harry Kane et Son Heung-min. Remplaçant au début de la rencontre, Pape Matar Sarr est rentré dès la reprise pour la seconde période à la place de Rodrigo Bentancur.

Full-time in Seoul! 👏

Important minutes in the tank, we keep moving forwards! 💪 pic.twitter.com/c2bGvPn3Kt

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2022