Les clubs de Naples et Chelsea ont finalisé et signé leur accord pour le transfert de Kalidou Koulibaly. Le montant du transfert est de 40 millions d’euros.

Kalidou Koulibaly est déjà arrivé à Londres et doit passer sa visite médicale ce jeudi et signer son contrat de 3 ans (+ 1 an en option) assortis d’un salaire annuel de 8 millions d’euros plus 1 en bonus.

Kalidou Koulibaly va ensuite s’envoler pour les Etats-Unis où il va rejoindre à Los Angeles la nouvelle recrue des Blues Raheem Sterling, son compatriote Edouard Mendy et tous ses nouveaux coéquipiers pour la pré-saison de Chelsea.

Paperworks signed between Chelsea and Napoli for Kalidou Koulibaly deal for €40m. All completed now, he will sign in the morning – then will fly to Los Angeles. 🚨🔵 #CFC

Koulibaly will be unveiled as second Chelsea signing very soon. Here we go confirmed. pic.twitter.com/e5exnkB2R7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2022