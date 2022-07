Le président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSSB) monte au cerceau. Dans cet entretien exclusif avec L’Observateur, Me Babacar Ndiaye donne les raisons du limogeage de Boniface Ndong, apporte des précisions sur son différend avec le désormais ex sélectionneur des Lions du ballon orange.

» Je ne veux pas communiquer par presse interposée avec l’entraîneur sortant. Ce que je peux dire, c’est qu’il y a eu des problèmes que j’ai constatés moi-même. L’ambiance n’était de pas bonne dans le groupe. J’ai dit que cela ne la permettait pas de meilleures performances. Parce que ce qui s’est passé à Istanbul devait être un stimulant pour nos joueurs, l’encadre ment technique et de toute la délégation sénégalaise, et non pas un moyen pour justifier un comportement pour capituler. Cela devait nous forger moralement à défendre le drapeau national.

Au lieu de cela, on l’utilise comme prétexte pour accuser la Fédération et l’État du Sénégal. Ceux qui jouaient en Équipe nationale savent les conditions dans quelles ils étaient et celles où ils sont actuellement, vu que certains font partie de l’encadrement. Le statut du basketteur international sénégalais a considérablement évolué en termes de s primes.

Avec l’arrivée du ministre Matar Bâ, si on a payé des primes de millions à des basketteurs. Avant, on se regroupait dans des hôtels 3 étoiles ou même des auberges. Aujourd’hui, on paie des primes de millions, l’équipe se regroupe dans des hôtels 5 étoiles. On constate une évolution quantitative sur le statut de l’international sénégalais. A partir de ce moment, il y a eu une tentative de faire signer une pétition aux joueurs. Heureusement, ils n’ont pas accepté de signer ce document.« , explique le parton du basket.

Avec l’Observateur