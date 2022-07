L’entraîneur de Liverpool a loué la grandeur du footballeur international sénégalais, désormais évoluant sous les couleurs du Bayern Munich.

Jürgen Klopp admet bien les choses. Alors que Sadio Mané a quitté Liverpool cet été pour rejoindre le Bayern Munich après six saisons durant lesquelles il s’est décoré au niveau du palmarès mais aussi des statistiques, on peut dire qu’il s’est fait une légende dans le Club de La Mersey mais également dans le Championnat d’Angleterre. C’est ce que reconnaît, notamment, l’entraîneur du club anglais.

« En plus d’une légende de Liverpool, il est l’un des plus grands de tous les temps en Premier League, je dirais, avec les chiffres qu’il a. C’est une personne fantastique aussi et un joueur de classe mondiale. Nous l’avons réinventé en tant que numéro 9 lors de la dernière saison, il a remarquablement bien joué. J’aime la façon dont tout s’est passé maintenant parce que c’était complètement propre », déclare le coach allemand dans un entretien avec son club.

« On savait, il nous a dit, son agent nous a dit, ils voulaient partir, ils voulaient avoir un nouveau challenge, trouver un nouveau club. Ce ne sont jamais des négociations faciles, tout allait bien jusqu’à ce que nous parlions d’argent, mais cela a très bien fonctionné. Donc, vraiment heureux pour lui qu’il soit maintenant dans le club où il veut être. Il est très reconnaissant pour tout ce que nous avons fait, et nous sommes très reconnaissants. Maintenant, il est dans un autre club. »

