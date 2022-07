Le face-à-face entre Evelyne Diatta et la Commission Règlement et Discipline du CNG a effectivement eu lieu ce mardi matin, 5 Juillet 2022, au CNG. Selon nos radars constamment placés dans la salle d’audition, la fille de Mlomp aurait rejeté l’affaire Thiacka Faye sur le médecin de l’équipe nationale et le lutteur lui-même. Aussi, Evelyne aurait mal apprécié qu’on lui en veuille pour une affaire sans rien lui dire pendant tout ce temps, et en profiter pour la sanctionner sans jamais l’avoir entendue auparavant.

Qu’à cela ne tienne ! Evelyne Diatta est confirmée comme coach de l’équipe nationale féminine olympique.

L’autre information que nous avons eue, c’est qu’Amadou Katy Diop, qui s’occupe déjà de la petite catégorie, fait désormais partie du staff technique et devrait travailler avec Jules Pascal Senghor. Comme lui, l’ancien coach de Door Dooraat et actuel de Jambars Wrestling Academy, Lato en l’occurrence, va intégrer le staff technique. Il va seconder Evelyne Diatta.

Les Arènes Tv