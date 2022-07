Face à la presse ce mardi matin, Christophe Galtier a partagé les chantiers du PSG pour la nouvelle saison. Il y aura des ajustements dans l’effectif du club et dans le système de jeu.

Cette saison, le PSG serait dans l’idée de recruter d’autres défenseurs. Ce qui conforterait les rumeurs sur le choix du nouvel entraîneur de jouer avec une défense à 3. Christophe Galtier a été interrogé sur le sujet, il a partagé ses réflexions tactiques.

« Je veux voir de l’intensité, du rythme, des récupérations de balles rapides. Je n’ai pas encore rencontré les joueurs mais j’ai discuté avec les dirigeants de ce que je voulais faire. Je vais devoir mettre les joueurs dans les meilleures conditions. On parle beaucoup d’une défense à trois. J’ai la chance d’avoir des joueurs incroyables sur les côtés mais il faut aussi des joueurs au cœur du jeu. Mais il y a une orientation vers une défense à trois, oui » rapporte Goal.com

Le PSG dispose de plusieurs gardiens de qualité dont deux de classes mondiales : Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Ces deux joueurs se sont partagés le temps de jeu lors de la saison passé. Il faudra établir la hiérarchie a fait savoir le nouveau patron.

« Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. J’ai vu la gestion de la saison dernière mais je n’ai pas à la commenter. J’ai par principe de toujours nommer un numéro 1 et un numéro 2. Mais le n°2 peut passer n°1 en fonction des performances. C’est une gestion plus simple de savoir quelle est leur position au sein de l’équipe ». Notons que le PSG a prolongé hier, de deux ans, le contrat du gardien Alexandre Letellier. Il ne comptait que 7 minutes lors de la précédente édition, la dernière journée en Ligue 1.

Parmi les chantiers urgents, le temps de jeu des joueurs. À l’image d’Abdou Diallo, plusieurs Parisiens sont souvent absents de la feuille de match. Galtier a une solution. « Je suis un coach très exigeant qui aime voir son équipe et les joueurs travailler et être heureux. Il n’y a pas de grandes performances sans des joueurs heureux. À travers notre relation je vais faire en sorte que mes joueurs soient heureux dans le vestiaire et sur le terrain. Pour cela, l’effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir pendant une saison des joueurs qui ne jouent pas car ils sont malheureux. Il faut trouver la bonne taille de l’effectif pour que tout le monde puisse participer ».

wiwsport.com