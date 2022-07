C’est un énorme séisme dans le football français ! La commission d’appel DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) de la FFF a confirmé ce mercredi la rétrogradation administrative des Girondins de Bordeaux en National 1 en raison de ses très grosses difficultés financières.

Gérard Lopez, le propriétaire et président du club, n’a pas réussi à convaincre l’instance malgré un accord de conciliation obtenu en fin de semaine dernière avec ses créanciers, les fonds d’investissement américains, Fortress et King Street. Cet accord devait permettre aux Marine et Blanc de boucher un trou de 40 millions d’euros dans les caisses après la descente sportive en mai dernier.

La direction du club a été reçue pendant près de deux heures à Paris. Elle était accompagnée de l’un des avocats de Fortress afin de pouvoir répondre à toutes les questions de la DNCG. Lors de cette audience, le club a également présenté une ordonnance du Tribunal de Commerce de Bordeaux affirmant qu’il n’y avait pas de risque de cessation de paiements et surtout que l’accord de conciliation permettait la pérennité du club en Ligue 2. Cette ordonnance n’a donc pas convaincu les membres de l’instance.

🚨 Communiqué du Club 🚨 pic.twitter.com/k0aTkVJWYp — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 5, 2022

Source : 20 minutes