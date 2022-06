Le conseiller en communication de Sadio Mané était l’invité d’After Foot RMC. Bacary Cissé confirme une information publiée sur wiwsport en février passé. Lionel Messi voulait que le FC Barcelone recrute l’attaquant des Reds, à l’époque.

L’ancienne star du FC Barcelone souhaitait former un duo avec Sadio Mané dans le championnat espagnol. Ce souhait faisait d’ailleurs partie de ces conditions pour rester dans le club, en plus d’un recrutement dans le secteur de la défense.

Bacary Cissé, conseiller et proche de Sadio Mané donne les détails. « L’année dernière, cela aurait pu se jouer au FC Barcelone. C’est Lionel Messi lui-même qui avait imposé Sadio Mané dans le deal. Parce qu’il était question qu’il prolonge avec Barcelone avant qu’il ne vienne à Paris. Il avait donné deux noms, Sadio Mané et un autre défenseur central en Argentine. C’était au mois de juin, en pleine COPA America… Les discussions avaient démarré, ils avaient même mis Samuel Eto’o sur le coup Mais cela s’est arrêté là parce que le Barcelone s’était rendu compte qu’il ne pouvait plus tenir (financièrement) ».

Il confirme aussi l’intérêt du PSG tout en précisant que seul le Bayern a fait les démarches nécessaires. « Le PSG a bel et bien attaqué Sadio Mané. Mais en pareilles circonstances, il ne faut pas faire trop de bruits, parce qu’il y a des négociations. Leonardo a eu plusieurs contacts avec l’agent. Ils se sont vus et ont parlé d’un éventuel transfert de Sadio au PSG. Mais, il n’y a pas eu de suite. Parce qu’à un moment donné tout le monde sait que Leonardo était assis sur un siège éjectable, il fallait attendre ».

🔵🔴 Bacary Cissé : "Lionel Messi avait exigé à un moment donné Sadio Mané au Barça, les discussions avaient démarré, ils avaient mis Samuel Eto'o sur le coup mais ils n'avaient pas les moyens financiers pour le faire venir." #RMClive pic.twitter.com/L5jdZQF0i5 — After Foot RMC (@AfterRMC) June 26, 2022

