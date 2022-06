La Société de gestion des infrastructures publiques des pôles urbains de Diamniadio (Sogip) avait informé à la FSBB que la mise en location de la salle du Dakar Arena se faisait à 1,6 million CFA.

Le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), Me Babacar Ndiaye qui a confirmé cette information parle de malentendu. « Je confirme que la Sogip nous a demandé de payer pour les entraînements de L’Equipe nationale au Dakar Arena. Mais ça doit être une incompréhension qui sera réglée par le Directeur Général de la Sogip, M. Galo Bâ », a déclaré le président Babacar Ndiaye.

Pour le patron du basket sénégalais, « la Sogip a toujours mis à notre disposition la salle de Dakar Arena pour les besoins des entraînements de nos équipes nationales. Ils ont peut-être pensé qu’on organisait un événement », a déclaré Me Ndiaye joint par téléphone par nos confrères du journal Le Quotidien. Et de rassurer : « Je suis sûr que le Dg Gallo Ba va solutionner cette affaire dans les meilleurs délais pour permettre à l’Equipe nationale de s’entraîner à partir du 22 juin. C’est donc un malentendu. »

« Même s’il y avait des sous à payer, il appartient au ministère des Sports de le faire »

« Même s’il y avait des sous à payer, il appartient au ministère des Sports de le faire parce que la gestion financière et la prise en charge du regroupement de l’Equipe nationale sont du domaine de l’Etat. S’il y a donc une facture à envoyer, la Sogip devrait l’envoyer au ministère des Sports. Mais je persiste à penser que c’est un malentendu. On n’a jamais payé et on n’a jamais eu de problèmes avec la Sogip en ce qui concerne les entraînements des équipes nationales », précise le patron du basket sénégalais. Pour rappel, les Lions du Sénégal préparent les éliminatoires de la Coupe du monde de basket 2023. Cette fenêtre se déroulera du 01 au 03 Juillet 2022 en Égypte.

wiwsport.com avec L’Observateur