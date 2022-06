En publiant la date retenue pour la cérémonie des Caf Awards et la période considérée, l’instance faîtière du football africain a décidé de mettre à côté la saison 2020-2021 qui devait être légitimement celle d’Edouard Mendy.

La Confédération Africaine de football a publié ce dimanche matin via un communiqué la date retenue pour la prestigieuse cérémonie des CAF Awards récompensant les meilleurs sportifs africains de l’année écoulée. « La période considérée va de septembre 2021 à juin 2022« , indique le communiqué, ce qui sous-entend qu’un seul trophée sera décerné le soir du 21 juillet au Maroc. Par conséquent, l’année exceptionnelle d’Edouard Mendy couronnée de plusieurs titres collectifs et de récompenses individuelles sera jetée aux oubliettes.

Lauréat du prix gardien UEFA de l’année, du FIFA-The Best, en tête du classement de Four Four Two, vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe avec son équipe Chelsea, Edouard Mendy qui devait devancer tous ses concurrents au trophée Ballon D’or Africain 2021 s’attendait à une autre prestigieuse distinction dans son armoire à trophée. Hélas, le portier sénégalais verra ses exploits rangés dans les tiroirs par la Confédération Afrique de Football. Si l’édition 2020 a été logiquement annulée en raison de la pandémie de la Covid qui secouait la planète, rien n’explique la mise à l’écart de la saison 2020-2021.

Néanmoins, le meilleur gardien de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, pourra se consoler d’une place parmi les prétendants pour l’édition 2022 qui se jouera sans doute entre son coéquipier de la tanière Sadio Mané et Mohamed Salah, l’égyptien de Liverpool. Le meilleur joueur de la CAN 2021 est largement en avance, favori pour son deuxième ballon d’Or africain.

