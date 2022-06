Le Bayern Munich est parvenu à convaincre Liverpool pour la signature de Sadio Mané, à une année du terme de son contrat. Les Bavarois qui ont formulé une dernière offre de 32 millions d’euros plus 6 millions d’euros en bonus, ont réussi à décrocher un attaquant déjà confirmé.

Alors que les derniers détails du transfert sont en train d’être réglés, on apprend que le Sénégalais sera en Allemagne. D’ailleurs, une visite médicale du champion d’Afrique est prévue mardi prochain. Mais selon le journaliste, Florian Plettenberg, une présentation digne d’un grand joueur est programmée pour le Sénégalais à l’Allianz Arena.

Le début des trois prochaines saisons de Mané à la Bavière ne sera pas des plus sobres à l’en croire l’enthousiasme que suscite l’arrivée de SM10 en Bundesliga.

News #Mané: Medical next week, the official presentation of the player maybe on Wednesday. There are plans to present him at the Allianz Arena. Big stage. Big transfer. @SkySportDE 🇸🇳

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 18, 2022