Les joueurs malentendants peuvent bien jouer en Ligue ­professionnelle de football. Les éclairages du Dr Babacar Ngom.

Dans une de nos éditions, Tassirou Diallo, parlant du Lion malentendant, Serigne Mbaye Mbengue, meilleur buteur des derniers Jeux Olympiques de football des sourds, au Brésil, avait déclaré : «C’est un joueur qu’on peut avoir au niveau des équipes de première division. D’ailleurs il avait fait un passage à Mbour Petite Côte. Je lui ai conseillé de retourner dans ce club.»

Le directeur technique des Lions malentendants d’en déduire qu’un tel handicap ne constitue pas un obstacle si un club voudrait s’attacher les services de Serigne Mbaye Mbengue.

Pour plus d’éclairage, Le Quotidien a accroché le Dr Babacar Ngom qui confirme. En effet, selon ce dernier, rien ne s’oppose à ce que les joueurs malentendants évoluent au sein des équipes de la Ligue professionnelle de football.

«Il n’y a aucune ­réglementation qui interdit à un joueur malentendant de jouer en Ligue ­professionnelle. Il y a un vide ­juridique. Du coup, les gens ont la latitude de les ­prendre ou de ne pas les prendre pas. Il n’y a pas d’interdit», a fait savoir Dr Ngom.

Selon le président de l’Association sénégalaise des médecins de sport, même s’ils sont considérés comme des personnes handicapées, les joueurs malentendants ne ­traînent pas «un handicap» par le simple fait d’être malentendants, poursuit-il. Le médecin de sport qui, en guise d’exemple, convoque le match retour Sénégal-Egypte de mars ­dernier, en qualification du Mondial 2022.

«Etre malentendant, ce n’est pas un handicap majeur. Lors du match Sénégal-Egypte qui entendait qui ? Est-ce que les joueurs s’entendaient avec le bruit assourdissant des supporters ? Personne n’entendait personne. Tous les 22 joueurs étaient malentendants. Et cela n’avait pas empêché de livrer le match pendant 120 minutes. Le langage du football n’est pas auditif, il peut être auditif exceptionnellement», explique le Docteur Ngom, par ailleurs président de la Commission médicale de la Fédération sénégalaise de football. Il ajoute : «Tu vas en Turquie, personne n’entend personne à cause de l’ambiance dans les stades. Tous les matchs ce sont des décibels.»

«J’ai eu à gérer des joueurs malentendants»

Lors de son passage à Aspire en tant que médecin du centre pendant dix ans, Dr Ngom de rappeler qu’il a eu sous la main quelques joueurs malentendants avec qui il a eu à travailler.

«J’ai eu à gérer deux à trois joueurs malentendants. Parmi eux il y avait un qui avait une intelligence supérieure. Il est très en éveil. Il se sert de ses lèvres pour communiquer. Il fait des appels vidéo WhatsApp et tout. Ça l’arrange beaucoup. C’est ce qu’on demande. Malheureusement les joueurs utilisent plus leur acuité visuelle.»

Le centre Aspire comptait une dizaine de joueurs malentendants, révèle le Dr Ngom, qui souligne que tous ces joueurs avaient réussi à convaincre par leur talent ­l’entraîneur Boucounta Cissé, qui avait fini de les intégrer au sein de l’Equipe nationale cadette du Sénégal après un match amical.

Et pour revenir sur le cas de Serigne Mbaye Mbengue, il faut noter que le champion d’Afrique et meilleur buteur avec 6 réalisations, lors de la 24ème édition des Deaflympics (Jeux Olympiques de football des Sourds) au Brésil, a fait ses preuves avec l’Equipe nationale U17. Il a évolué dans cette équipe avec les Diawandou Diagne, Samba Ndiaye et Babacar Niass, l’actuel portier de l’Equipe nationale de la Mauritanie. Serigne Mbaye Mbengue avait permis au Sénégal de marquer le deuxième but contre le Ghana en ­délivrant un centre lorsque les Lionceaux compostaient leur ticket pour la qualification à la Can en 2010 au Burkina Faso.

Les Lions malentendants vont prendre part à la ­prochaine Coupe du monde en Corée du Sud, en juillet ­prochain.

