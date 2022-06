Selon le journaliste Florian Plettenberg, Sadio Mané s’est bien entretenu avec le Bayern Munich et a eu un entretien téléphonique très positif avec Julian Nagelsmann. D’ailleurs, la source ajoute que le Bayern a été impressionné par l’humilité et la classe de Mané qui a précisé qu’il devait mieux à chaque poste où il devrait être amélioré avec les Bavarois.

Le Bayern Munich compte boucler le deal car pour les dirigeants allemands, Sadio Mané devrait devenir une figure de proue dans l’équipe. Les patrons espèrent que des joueurs comme Coman et Sané pourraient passer à un autre niveau à ses côtés.

Pour l’heure, les négociations entre le Bayern et Liverpool sont positives et sont toujours en cours. Nous vous annoncions précédemment un accord imminent entre le champion allemand et le vice-champion d’Europe et d’Angleterre.

❗️(1/2) Update #Mané: Bayern spoke to him and he had a positive phone call with Nagelsmann. Mané made clear that he wants to join #FCBayern! Bayern was impressed that Mané doesn’t have airs & graces. He made clear that he would do his best on every position. @SkySports #LFC

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 10, 2022