Au St. Mary’s Stadium-Kitende, en Ouganda ce jeudi, le Mali s’est imposé dans les ultimes minutes face au Soudan du Sud (3-1).

Les Aigles ont invité la surprise au St. Mary’s Stadium-Kitende. Quelques jours après avoir survolé le Congo Brazzaville, lors de la première journée (4-0), le Mali a failli ne pas pouvoir enchaîner. En déplacement en Ouganda pour affronter le Soudan du Sud, les joueurs d’Eric Chelle ont arraché les trois points de la victoire (3-1).

Réduits à 10 après l’expulsion d’Ibrahima Koné (78e) et tenus en échec (1-1) jusqu’à la 90e, les Maliens trouvé des ressources pour s’imposer. Un but de Sékou Koita (90e+3) et un autre d’Aliou Dieng (90e+5) ont fait l’affaire pour des Aigles qui ont concédé l’ouverture du score sur un contre son camp de Boubacar Kouyaté (28e).

Avec ce deuxième succès en autant de rencontres, le Mali s’envole en tête du Groupe G avec six points, soit trois de plus que le Congo Brazzaville (2e, 3 points) et la Gambie (3e, 3 points). Mercredi, les Scorpions ont été battus par les Diables Rouges (0-1). Le Sud Soudan est bon dernier avec zéro pointé après deux journées.

