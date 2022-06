L’Union sportive des Parcelles assainies (USPA) a explosé Kaolack FC (4-0), à l’issue d’une finale de D1 féminine à sens unique, hier mercredi au stade Alassane Djiga. USPA succède à Dakar SC, vainqueur de l’édition 2021.

Face à des Kaolackoises en panne d’inspiration, l’équipe d’USPA n’a pas mis beaucoup de temps pour ouvrir le score, grâce à Méta Kandé (1-0, 15′), qui reprend victorieusement de la tête un coup franc de la capitaine Mbayang Sow.

En seconde période, USPA pousse et parvient à inscrire un 2ème but, signé Hapsatou Malado Diallo (2-0, 54′). L’attaquante internationale sénégalaise sera imitée par Pascaline Bassène (3-0, 68′) et Haby Baldé (4-0, 70′). En sus du trophée, USPA empoche une prime de 2 millions FCFA. Le club du président Mussa Sy rentre également avec le titre de meilleure gardienne de la D1 féminine, attribué à Khady Faye. Le malheureux finaliste, Kaolack FC, se consolera avec une somme de 1 million FCFA.

En accrochant le titre de champion de la D1 féminine le football, les Parcelloises, qui représenteront le Sénégal au tour préliminaire de la Ligue africaine des Champions, ont réalisé un doublé inédit, cette saison. Elles avaient remporté dimanche dernier la Coupe du Séné gal face à Dakar Sacré-Coeur (2-0).

Avec Stades