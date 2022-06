Face à l’équipe de la RDC en match amical, les Lions locaux ont été battus au stade Stade Mustapha-Tchaker (2-1). Dans la foulée, Pape Thiaw a vécu sa première défaite comme sélectionneur du Sénégal.

En Algérie pour les besoins du tournoi préparatif au septième Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2023) aura lieu du 8 janvier au 5 février 2023, l’équipe nationale du Sénégal disputait son premier match hier dans cette compétition amicale contre la RD Congo. Une rencontre perdue par les protégés de Pape Thiaw qui faisait ses débuts sur le banc de l’équipe locale du Sénégal.

Cueillis à froid par un but concédé dès la cinquième minute de jeu, sur une perte de balle de la défense sénégalaise, les Lions, très mal entrés dans cette partie, subissent le break des Léopards 15 minutes plus tard. Glody Likonza marque de la tête sur un corner très bien exécuté, Cheikh Ndoye dans les buts n’a rien vu venir. Le Sénégal parvient quand même à réduire le score à quelques minutes de la fin (2-1). El Hadji Latir Ndiaye est l’auteur du but sénégalais. La prochaine sortie des Lions est prévue ce jeudi face au Niger.

