El Hadj Ousseynou Diouf a partagé son point de vue sur le mercato de Sadio Mané convoité par les grands clubs européens. Selon lui, le Bayern est une bonne destination.

Meilleur buteur de l’équipe nationale avec 32 buts, Sadio Mané a marqué un triplé historique dans sa carrière samedi passé.

« On ne peut plus parler de performance concernant Sadio Mané. Tous les jours, il fait une confirmation de son talent. Je crois qu’aujourd’hui, il n’a plus rien à prouver dans le football. Tout ce qu’il doit faire maintenant c’est de prendre du plaisir pour confirmer de jour en jour qu’il fait partie des meilleurs joueurs au monde » a déclaré le double ballon d’or africain.

Sadio Mané qui vraisemblablement ne jouera pas pour Liverpool la saison prochaine est annoncé dans plusieurs grands clubs comme le Real Madrid ou le Barcelone. « Je ne le vois que dans un grand club. Peut importe sa destination, c’est le club qui en bénéficiera. Parce que je pense que tous les clubs veulent avoir un talent comme Sadio Mané dans son effectif » a fait savoir l’ancien joueur de Liverpool.

Le club Bayern est la piste la plus concrète avec une première offre rejetée. En attendant, la prochaine proposition, El Hadj Diouf vote pour les Bavarois.

« J’adore le Bayern qui est une grande institution, un grand club. A chaque saison, ils parviennent à se qualifier en demi-finale de la ligue des Champions. Avec Sadio, ce sera un plus pour jouer et gagner la finale » a-t-il commenté.

wiwsport.com